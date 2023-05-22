Пресс-служба Прилепина сообщила о его состоянии после начала реабилитации

Состояние пострадавшего после взрыва, который организовал украинский диверсант в Нижегородской области, писателя Захара Прилепина остается стабильным. По рекомендации врачей он продолжает находиться в палате интенсивной терапии. Об этом ФАН сообщили в его пресс-службе.