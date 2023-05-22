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Пресс-служба Прилепина сообщила о его состоянии после начала реабилитации

Общество
Пресс-служба Прилепина сообщила о его состоянии после начала реабилитации

Состояние пострадавшего после взрыва, который организовал украинский диверсант в Нижегородской области, писателя Захара Прилепина остается стабильным. По рекомендации врачей он продолжает находиться в палате интенсивной терапии. Об этом ФАН сообщили в его пресс-службе.

Прилепину проводят реабилитационные мероприятия, включая активную и пассивную лечебную физкультуру. В ближайшее время с ним проведут консультацию врачи федеральных научно-медицинских учреждений для согласования дальнейшей тактики лечения.

Ранее писатель рассказал о своем самочувствии после очередной операции. Незадолго до нее ФАН пообщался с находящимся в больнице автором книг и узнал эксклюзивную информацию о покушении из первых уст.
Военкоры ФАН