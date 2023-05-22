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ФАС: аукционы по аренде госимущества будут проводиться в режиме онлайн

Экономика
ФАС: аукционы по аренде госимущества будут проводиться в режиме онлайн

Аукционы по аренде государственной собственности будут проводиться в электронном виде, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Соответствующий приказ ведомства был зарегистрирован Минюстом, говорится в публикации на сайте ФАС.

«Разработанный документ вводит электронную процедуру торгов на право заключения договоров аренды в отношении государственного и муниципального имущества», — говорится в сообщении.

Новая форма проведения торгов повысит доступность для участников, что позволит государству заключать контракты по выгодной цене, отметили в службе. Кроме того, инициатива способствует цифровизации в стране, добавили в ведомстве.

Ранее минобороны Германии выставило на торги 3,3 тонны туалетной бумаги. Также бундесвер планирует продать на аукционе столы, стулья и расходники для принтеров.
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