ФАС: аукционы по аренде госимущества будут проводиться в режиме онлайн

Аукционы по аренде государственной собственности будут проводиться в электронном виде, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Соответствующий приказ ведомства был зарегистрирован Минюстом, говорится в публикации на сайте ФАС.
«Разработанный документ вводит электронную процедуру торгов на право заключения договоров аренды в отношении государственного и муниципального имущества», — говорится в сообщении.
Новая форма проведения торгов повысит доступность для участников, что позволит государству заключать контракты по выгодной цене, отметили в службе. Кроме того, инициатива способствует цифровизации в стране, добавили в ведомстве.
Ранее минобороны Германии выставило на торги 3,3 тонны туалетной бумаги. Также бундесвер планирует продать на аукционе столы, стулья и расходники для принтеров.