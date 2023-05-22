«Истинный мужчина!»: режиссер Ким Дружинин через ФАН поздравил с днем рождения актера Сергея Векслера

Актер театра и кино, театральный режиссер, режиссер по пластике, преподаватель, заслуженный артист России Сергей Векслер родился 22 мая 1961 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил кинорежиссер, актер, продюсер, сценарист Ким Дружинин.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с актером на съемках мини-сериала «Новые русские СМИ».
«Прекрасный артист. Замечательно выглядит. С настоящим стрежнем внутри: истинный мужчина! Мне кажется, в свои годы он может играть очень большой диапазон возрастных ролей. У меня от него только самые положительные впечатления. Повторюсь, у него широчайших актерски диапазон. Кроме того, в свои годы он выглядит просто шикарно», — сообщил режиссер.
Ким Дружинин также указал на высокий профессионализм, который Сергей Векслер проявляет к своему ремеслу.
«Сергей всегда запоминается тем, что очень точно подходит к роли, очень глубоко и осознанно всегда работает. Какие-то юмористические моменты сложно припомнить. Это же все-равно как попросить рассказать анекдот: так сразу на ум ничего не придет», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Кончено же, огромного количества новых всевозможных творческих работ. Пусть на все это хватает сил и крепости здоровья. Наша профессия требует наикрепчайшего здоровья, потому как на самом деле физически она очень тяжелая. Вот всего этого от души желаю Сергею», — напутствовал продюсер.
Ранее режиссер Валерий Ибрагимов через ФАН поздравил с днем рождения актера Андрея Чадова. Собеседник также припомнил случай, когда был потрясен игрой этого артиста.