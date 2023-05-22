«Истинный мужчина!»: режиссер Ким Дружинин через ФАН поздравил с днем рождения актера Сергея Векслера

Актер театра и кино, театральный режиссер, режиссер по пластике, преподаватель, заслуженный артист России Сергей Векслер родился 22 мая 1961 года. В день рождения артиста через ФАН именинника поздравил кинорежиссер, актер, продюсер, сценарист Ким Дружинин.