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Дания готова помочь в обучении украинских пилотов управлению самолетами F-16

Армия
Дания готова помочь в обучении украинских пилотов управлению самолетами F-16

Дания готова сыграть ключевую роль в подготовке украинских пилотов к управлению американскими истребителями F-16. Об этом заявил исполняющий обязанности минобороны страны Троелс Лунд Поульсен.

По его словам, на встрече глав военных ведомств «Северной группы» к данной идеи проявили большой интерес. Глава МИД Дании добавил, что пока рано говорить о передаче самолетов F-16, однако следует уже начать подготовку пилотов.

«Большая поддержка цели подготовки пилотов F16 для Украины. Важный стратегический шаг в долгосрочной перспективе. Дания готова играть ключевую роль. На встрече в Варшаве проявился дальнейший интерес к внесению вклада», — говорится в заявлении Поульсена.

Ранее Португалия исключила поставку на Украину истребителей F-16 в ближайшее время, поскольку сама нуждается в них.
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