Дания готова помочь в обучении украинских пилотов управлению самолетами F-16

Дания готова сыграть ключевую роль в подготовке украинских пилотов к управлению американскими истребителями F-16. Об этом заявил исполняющий обязанности минобороны страны Троелс Лунд Поульсен.
«Большая поддержка цели подготовки пилотов F16 для Украины. Важный стратегический шаг в долгосрочной перспективе. Дания готова играть ключевую роль. На встрече в Варшаве проявился дальнейший интерес к внесению вклада», — говорится в заявлении Поульсена.
Ранее Португалия исключила поставку на Украину истребителей F-16 в ближайшее время, поскольку сама нуждается в них.