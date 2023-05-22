Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Последние звонки в Белгородской области для всех классов пройдут дистанционно

Происшествия
Последние звонки в Белгородской области для всех классов пройдут дистанционно

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мероприятия в честь последнего звонка 23 мая пройдут в дистанционном режиме.

Такое заявление Гладков сделал после того, как в регионе был введен правовой режим контртеррористической операции. Данные меры были предприняты для обеспечения граждан безопасности.

На территорию Гайворонского округа области зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Вооруженных сил Украины. Кроме того, ими был совершен ряд атак, в результате которых пострадало восемь человек.

Правоохранительные органы оказывают меры по ликвидации украинских диверсантов, заявил прежде губернатор.
белгородская область дрг всу вячеслав гладков последний звонок
Военкоры ФАН