Жозеп Боррель призвал Украину ускорить процесс реформ для вступления в Евросоюз

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал власти Украины ускорить процесс реформ, чтобы не упустить возможность вступить в объединение.
На пресс-конференции Боррель отметил, что также необходимо переходить на европейские стандарты и готовить народ к вступлению в организацию.
По словам политика, движение Украины в сторону Евросоюза — уникальный шанс, поэтому она должна им воспользоваться.
Ранее Боррель заявил, что ЕС предпочел бы тратить средства на граждан своих стран, нежели отправлять все Украине.