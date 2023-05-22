В Калифорнии мужчина помог уткам перейти дорогу и был сбит машиной

Жительница Калифорнии за рулем автомобиля сбила мужчину, который помогал уткам перейти дорогу. Американец скончался на месте.
Как сообщает издание New York Post, пешеход заметил птицу с ее птенцами. На дороге было опасно, поэтому он пересек улицу вместе с ними и помог маленьким утятам перебраться через бордюр. Помощник удостоился оваций со стороны пешеходов.
В этот момент его сбил автомобиль. Мужчину отбросило на перекресток. Медики не смогли спасти ему жизнь. Он погиб на месте. Правоохранителям удалось выяснить, что за рулем машины сидела 17-летняя девушка. Она сотрудничает с властями.
Ранее в Москве электричка сбила двух подростков. По данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», обоим были нанесены смертельные травмы.