В Калифорнии мужчина помог уткам перейти дорогу и был сбит машиной

В этот момент его сбил автомобиль. Мужчину отбросило на перекресток. Медики не смогли спасти ему жизнь. Он погиб на месте. Правоохранителям удалось выяснить, что за рулем машины сидела 17-летняя девушка. Она сотрудничает с властями.