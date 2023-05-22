Экс-офицер НАТО Анро: страны Запада намерены сосредоточиться на помощи ВСУ при контрнаступлении

Западным государствам сложно принять потерю Артемовска, поэтому они сконцентрируются на оказании Украине поддержки в контрнаступлении. Об этом заявил европейский эксперт, бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро в беседе с РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что после потери Артемовска президент Украины Владимир Зеленский оказался в тяжелой ситуации. Главная причина — отсутствие подготовки ВСУ к наступательной операции из-за нехватки боеприпасов.
«Все понимали, что это неизбежно. Результатом стало то, что объявленное Киевом наступление политически становится более срочным, чем когда-либо», — сообщил Анро.
Сейчас НАТО помогла Украине сформировать девять бригад. Однако они насчитывают всего три тысячи человек, чего недостаточно для начала наступательной операции.
Ранее Евросоюз выразил свое беспокойство в связи с возможным ослаблением поддержки Украины со стороны США. Основной причиной падения поддержки может стать провал контрнаступления.