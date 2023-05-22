Политолог Джаралла: поддержка Эрдогана экс-кандидатом Оганом может решить исход выборов

Говоря о выдвинутых Оганом условиях, эксперт сообщает, что в Турции очень многие вещи подразумеваются, но не произносятся вслух. Просто заявить о поддержке Эрдогана было нельзя, поэтому озвучены определенные требования. Сами по себе они не являются камнем преткновения, из-за которого стороны не смогли бы сойтись, поэтому данный шаг просто позволяет Огану сохранить лицо.