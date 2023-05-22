Политолог Джаралла: поддержка Эрдогана экс-кандидатом Оганом может решить исход выборов

Переголосование в республике назначено на 28 мая.
Поддержка Реджепа Тайипа Эрдогана экс-кандидатом в президенты Турции Синаном Оганом является очень значимой для действующего главы государства. Такое мнение в интервью для корреспондента международной редакции ФАН высказал политический обозреватель и публицист Владимир Джаралла.
Оган, в первом туре голосования набравший около 5% поддержки населения, согласился встать на сторону Эрдогана с рядом условий. Так, например, он потребовал оставить неизменными первые четыре статьи конституции, не убирать из нее положения, касающиеся тюркской идентичности, продолжать непримиримую борьбу с терроризмом, начать постепенную депортацию беженцев.
Джаралла считает, что данный шаг является огромной поддержкой Эрдогана и всех тех, кто напряженно ждет второго тура выборов. Особенно с учетом минимального разрыва результатов действующего президента и оппозиционера Кемаля Кылычдароглу. Однако не следует ожидать, что поддержанный кандидат получит все 5% «освободившихся» голосов.
«Оган в значительной степени забирал голоса у других кандидатов, причем, судя по всему, у всех понемногу. За него голосовали те, кому ни один из фаворитов не нравился. В связи с этим нельзя сказать, будто он настолько контролирует своих избирателей, что те дружно последуют за ним», — отмечает собеседник ФАН.
Часть людей отдаст свои голоса за Эрдогана, другая — за Калычдароглу, но она, судя по всему, будет небольшая. Наконец, кто-то вовсе не пойдет на второй тур выборов.
«Если такая схема верна, то, несомненно, это очень хорошая поддержка для Эрдогана. Ключевой вопрос — какой мобилизационный потенциал электората остался у каждого из участников выборов: насколько они способны привлечь к голосованию тех, кто проигнорировал первый тур», — добавил Джаралла.
Говоря о выдвинутых Оганом условиях, эксперт сообщает, что в Турции очень многие вещи подразумеваются, но не произносятся вслух. Просто заявить о поддержке Эрдогана было нельзя, поэтому озвучены определенные требования. Сами по себе они не являются камнем преткновения, из-за которого стороны не смогли бы сойтись, поэтому данный шаг просто позволяет Огану сохранить лицо.