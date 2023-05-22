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Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался не нехватку денег

Политика
Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался не нехватку денег

Экс-президент Польши Лех Валенса признался, что не может оплатить все счета на свою пенсию. Чтобы не «копить» квитанции, он устроился на подработку.

В эфире программы Super Express он озвучил сумму своего заработка. На данный момент его пенсия составляет 11 тысяч злотых. Раньше эта сумма была меньше, но, учитывая подорожание продуктов и услуг, мало что изменилось.

В качестве «подработки» он выступает с лекциями на конференциях и форумах. Такая деятельность помогает ему покрыть расходы.

«Раньше как-то хватало, а сейчас не хватает, поэтому нужно подрабатывать», — отметил бывший лидер страны.

Ранее в Индии власти штата Ассам приняли решение увольнять сотрудников полиции, если они не смогут похудеть в течение трех месяцев. В администрации сделают исключение только для тех, кто страдает серьезными заболеваниями.
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