Бывший президент Польши Лех Валенса пожаловался не нехватку денег

Экс-президент Польши Лех Валенса признался, что не может оплатить все счета на свою пенсию. Чтобы не «копить» квитанции, он устроился на подработку.
В эфире программы Super Express он озвучил сумму своего заработка. На данный момент его пенсия составляет 11 тысяч злотых. Раньше эта сумма была меньше, но, учитывая подорожание продуктов и услуг, мало что изменилось.
В качестве «подработки» он выступает с лекциями на конференциях и форумах. Такая деятельность помогает ему покрыть расходы.
«Раньше как-то хватало, а сейчас не хватает, поэтому нужно подрабатывать», — отметил бывший лидер страны.
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