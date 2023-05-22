Театры ДНР получили первые партии реквизита в рамках акции «Общая сцена»

Театры Донецкой Народной Республики получили реквизит, оборудование и костюмы, сообщила глава Минкульта России Ольга Любимова.
Груз для донецких учреждений собрали 14 федеральных театров в рамках акции «Общая сцена», рассказала министр в своем Telegram-канале.
«Первые фуры уже добрались к нашим друзьям. Костюмы и реквизит получили Горловский театр кукол, Донецкий республиканский академический молодежный театр», — говорится в сообщении Любимовой.
Также она отметила, что театральные коллективы вместе проведут спектакли с коллегами из новых регионов России. В Луганске уже состоялась первая совместная премьера.
Ранее стали известны лауреаты российской театральной премии «Золотая маска». Победителям вручили награды на сцене Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.