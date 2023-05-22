Ученый-социолог Шугалей рассказал, что сподвигло его написать «Рассказы о войне»

Сегодня, 22 мая в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» ученый-социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), политический деятель Максим Шугалей презентовал свою книгу «Рассказы о войне». В комментарии ФАН гость студии рассказал, что сподвигло его к написанию книги и кому будет полезно ее прочитать.