Ученый-социолог Шугалей рассказал, что сподвигло его написать «Рассказы о войне»

Сегодня, 22 мая в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» ученый-социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), политический деятель Максим Шугалей презентовал свою книгу «Рассказы о войне». В комментарии ФАН гость студии рассказал, что сподвигло его к написанию книги и кому будет полезно ее прочитать.
Так, по словам социолога, вдохновением к созданию книги послужило то, как неоднозначно общественность оценивает историю событий в Донбассе.
«Повлияло на меня не то, что я видел там. Повлияло то, что я вижу здесь. Я повторюсь, для меня не является шоком то, что происходит там — там все понятно. Понятно, что есть враг. Понятно, что нужно для того, чтобы победить. Но не понятно, что происходит здесь», — признался Максим Шугалей.
Глава ФЗНЦ в первую очередь хотел бы обратить внимание на книгу ряда представителей медийной сферы, для которых интересы страны, где они достигли определенного успеха, встали на второй план.
«Эта книга в первую очередь для тех людей, которые не хотят ничего слышать. Та наша элита, которая считает, что ничего от страны не получила, но все же, заработав деньги именно на нашей стране, может спокойно занимать неоднозначную позицию выжидателя, а то и хуже. Эта книга нашим «медийным» людям, которые за длительный период заработала огромную армию поклонников и сейчас с помощью своего авторитета, мягко говоря, гнилого авторитета увеличивают число людей, которые негативно относятся к нашей армии и так далее», — заявил Шугалей.
Кроме того, Максим Шугалей добавил, что правдивые истории бойцов, военных врачей и местных жителей позволят понять реальную обстановку в Донбассе тем, кто не желает читать и понимать что-либо. В заключение социолог призвал общественность сплотиться всем гражданам ради общей цели.
«Я очень не хочу, чтобы мы пришли к той черте, когда придется всем народом вставать и идти отстаивать право нашей страны жить дальше. Для этого надо всем собраться на местах, здесь, повысить свою эффективность. Элите в первую очередь и нам всем на своих местах», — резюмировал гость пресс-центра.
Ранее Максим Шугалей «без купюр» рассказал о главной особенности сборника и основной идее его создания.