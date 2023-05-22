Bloomberg: Россия продолжает наращивать экспорт нефти по морю

Морской экспорт нефти из России вырос до рекордных 3,81 миллиона баррелей cenrb. Об этом сообщает Bloomberg.
Отгрузки из российских портов увеличились на 1,2 миллиона баррелей в сутки по сравнению с концом 2022 года. При этом средний объем морских поставок к 19 мая вырос на 15 процентов относительно апреля.
Большую часть российской нефти получили Китай и Индия, в меньше степени Турция. Остальные объемы поставлялись в неуказанные пункты назначения.
Морской экспорт нефти из России в Европу сократился до 63 тысяч баррелей в сутки. Единственным покупателем в данном регионе стала Болгария.
Поставки растут на фоне обещания российской стороны снизить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Опрошенные Bloomberg эксперты назвали причиной этому перераспределение потоков сырья.
Ранее сообщалось, что Индия закупила рекордный объем российской нефти в апреле. Об этом информирует «Национальная Служба Новостей».