Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Задержанный житель Волгограда рассказал, зачем публично сжег Коран у Соборной мечети

Общество
Задержанный житель Волгограда рассказал, зачем публично сжег Коран у Соборной мечети

Житель Волгограда Никита Журавель, задержанный за публичное сожжение Корана, рассказал о причинах своего поступка. Молодой человек пообщался с журналистами перед судебным заседанием, на котором решался вопрос о его отправке в СИЗО.

Как отметил гражданин, он решился оскорбить чувства верующих из-за корысти. При этом нарушитель признался, что испытывает угрызения совести и чувство стыда по отношению ко всем мусульманам в мире.

«Ради материальной выгоды. Я не понимал на тот момент, что делал», — сказал Журавель.

Согласно имеющейся информации, суд избрал волгоградцу меру пресечения в виде заключения в следственном изоляторе. Молодой человек останется под стражей до 20 июля текущего года.

Ранее сообщалось, что гражданин сжег священную книгу в районе Соборной мечети на улице Поворинской. По его словам, представители украинских спецслужб пообещали ему вознаграждение в размере 10 тысяч рублей за проведение подобной акции.
сожжение корана мусульмане оскорбление чувств верующих никита журавель волгоград сбу
Военкоры ФАН