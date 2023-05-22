Задержанный житель Волгограда рассказал, зачем публично сжег Коран у Соборной мечети

Житель Волгограда Никита Журавель, задержанный за публичное сожжение Корана, рассказал о причинах своего поступка. Молодой человек пообщался с журналистами перед судебным заседанием, на котором решался вопрос о его отправке в СИЗО.
Как отметил гражданин, он решился оскорбить чувства верующих из-за корысти. При этом нарушитель признался, что испытывает угрызения совести и чувство стыда по отношению ко всем мусульманам в мире.
«Ради материальной выгоды. Я не понимал на тот момент, что делал», — сказал Журавель.
Согласно имеющейся информации, суд избрал волгоградцу меру пресечения в виде заключения в следственном изоляторе. Молодой человек останется под стражей до 20 июля текущего года.
Ранее сообщалось, что гражданин сжег священную книгу в районе Соборной мечети на улице Поворинской. По его словам, представители украинских спецслужб пообещали ему вознаграждение в размере 10 тысяч рублей за проведение подобной акции.