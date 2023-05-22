К 20-летию воссоздания Янтарной комнаты в Петербурге приготовили особое пирожное

31 мая состоится праздник в честь 20-летия воссоздания легендарного шедевра искусства Янтарной комнаты, которая была бесследно потеряна во время Великой Отечественной войны. Кондитеры к юбилею приготовили особое пирожное, в составе которого ягоды дикой морошки, шоколадная камея и немного пищевого сусального золота. Весь десерт стоит на муссе из печеного шоколада на миндальном дакуазе.