К 20-летию воссоздания Янтарной комнаты в Петербурге приготовили особое пирожное

В Санкт-Петербурге в честь 20-летнего юбилея воссоздания Янтарной Комнаты приготовили особое одноименное пирожное, сообщает «Комсомольская правда».
31 мая состоится праздник в честь 20-летия воссоздания легендарного шедевра искусства Янтарной комнаты, которая была бесследно потеряна во время Великой Отечественной войны. Кондитеры к юбилею приготовили особое пирожное, в составе которого ягоды дикой морошки, шоколадная камея и немного пищевого сусального золота. Весь десерт стоит на муссе из печеного шоколада на миндальном дакуазе.
Кондитеры, которые создали десерт, рассказали, что камень янтаря обладает множественными полезными свойствами. Они добавили в пирожное еще и бруснику, чтобы придать шедевру целебные свойства.
Десерт «Янтарная комната» люди смогут попробовать уже за неделю до праздника. С 24 мая в кафе павильона «Адмиралтейство» в Екатерининском парке будет принимать посетителей, чтобы они смогли купить и попробовать новое пирожное.
Ранее сообщалось, что государственный музей истории Санкт-Петербурга предлагает посетителям сбежать из виртуальной тюрьмы. Переместившись в виртуальное пространство, «узник» должен найти инструменты, открыть дверь камеры и выйти из тюрьмы, не попавшись охранникам.