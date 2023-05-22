Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Тверской области мужчина до смерти забил женщину скалкой

Происшествия
В Тверской области мужчина до смерти забил женщину скалкой

В Тверской области пьяный мужчина избил сожительницу скалкой. Вскоре она скончалась в больнице. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Согласно данным, 7 мая 2023 года между подозреваемым и его жертвой возник конфликт. В ходе ссоры мужчина нанес несколько ударов по голове и телу женщины.

17 мая пострадавшая скончалась в медицинском учреждении из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Правоохранители устанавливают детали случившегося.

Ранее в Ростове-на-Дону родители избили свою 8-ми месячную дочь, в результате чего младенец скончался. Преступники спрятали тело в доме и сообщили полицейским о похищении девочки.
тверская область происшествие убийство
Военкоры ФАН