В Белгородской области в результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек

Восемь жителей Белгородской области получили ранения в результате атаки со стороны украинской диверсионно-разведывательной группы. Такое заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Согласно имеющейся информации, боевикам удалось зайти на территорию Грайворонского городского округа. После этого правоохранители совместно с военными и сотрудниками спецслужб приступили к ликвидации нарушителей государственных границ.
Однако не обошлось без пострадавших — травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Сведения предоставило министерство здравоохранения и оборонное ведомство, подчеркнул чиновник.
«Погибших среди мирных жителей нет», — отметил Гладков во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте».
Политик добавил, что большая часть населения приграничных поселков покинула опасную зону. То же касается людей, приживающих в городе Грайворон.
Ранее для обеспечения безопасности граждан в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Специальные меры предполагают проверку документов граждан, а также приостановку работы опасных предприятий.