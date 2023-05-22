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В Белгородской области в результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек

Происшествия
В Белгородской области в результате атаки украинской ДРГ пострадали восемь человек

Восемь жителей Белгородской области получили ранения в результате атаки со стороны украинской диверсионно-разведывательной группы. Такое заявление сделал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Согласно имеющейся информации, боевикам удалось зайти на территорию Грайворонского городского округа. После этого правоохранители совместно с военными и сотрудниками спецслужб приступили к ликвидации нарушителей государственных границ.

Однако не обошлось без пострадавших — травмы различной степени тяжести получили восемь человек. Сведения предоставило министерство здравоохранения и оборонное ведомство, подчеркнул чиновник.

«Погибших среди мирных жителей нет», — отметил Гладков во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте».

Политик добавил, что большая часть населения приграничных поселков покинула опасную зону. То же касается людей, приживающих в городе Грайворон.

Ранее для обеспечения безопасности граждан в регионе ввели правовой режим контртеррористической операции. Специальные меры предполагают проверку документов граждан, а также приостановку работы опасных предприятий.
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