Конструктор-оружейник Андрей Чукавин награжден орденом Александра Невского

Указом президента России Владимира Путина начальник конструкторского бюро снайперского оружия АО «Концерн «Калашников» Андрей Чукавин награжден орденом Александра Невского за большой вклад в укрепление обороноспособности страны, создание и разработку новых образцов вооружения и многолетнюю добросовестную работу. Торжественное вручение государственной награды состоялось в Москве. Информацию об этом 22 мая опубликовала пресс-служба концерна «Калашников».
Безусловно, одним из наиболее выдающихся результатов трудов Андрея Юрьевича стало создание возглавляемым им коллективом перспективной снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), существующей сейчас, как минимум, в трех вариантах. Это «трио» обусловлено использованием разных боеприпасов, а именно: российского патрона 7,62x54R, патрона 7,62x51 НАТО и мощного снайперского .338 Lapua Magnum. Основным вариантом СВЧ является, разумеется, винтовка под патрон 7,62x54R. Такой же патрон, кстати, использует и самозарядная снайперская винтовка Драгунова (СВД), являющаяся в Вооруженных силах Российской Федерации наиболее массовым образцом снайперского оружия.
Пожалуй, стоит напомнить читателям, зачем понадобилось создавать в нашей стране такое снайперское оружие нового поколения, как СВЧ, несмотря на то, что в ВС РФ имеется очень много СВД.
«Самозарядка» нового поколения
Тактико-технические характеристики, созданного еще в 60-е годы прошлого века советского снайперского комплекса, включавшего 7,62-мм самозарядную снайперскую винтовку СВД, снайперский патрон 7Н1, а также прицел снайперский оптический ПСО-1 (эффективная дальность стрельбы 700-800 метров, кучность 1,24 МОА), для своего времени были великолепными. Однако время шло, технический прогресс не стоял на месте, менялись условия на поле боя, так что к 90-м характеристики СВД превратились в хорошие, а к концу «нулевых» — в удовлетворительные. Достаточно сказать, что по современным стандартам НАТО настоящим снайперским оружием считаются винтовки с кучностью 1 и менее МОА.
Плюс к этому, с оглядкой на актуальный опыт боевых действий, после 2010 года крайне желательным для снайперского оружия являлось наличие следующих позиций:
— возможность крепления современного оптического прицела на верхней базе, чтобы при обслуживании оружия оптику не нужно было отсоединять;
— складывающийся приклад с регулировкой его длины, а также высоты щеки и затылка;
— отделяемые складные и регулируемые по высоте сошки;
— штатный эффективный прибор малошумной стрельбы;
— возможность управления предохранителем и нажатия кнопки отделения магазина без отрыва руки от рукоятки.
Ничего из этого у СВД не было, что, в сочетании с требованием улучшения кучности снайперского оружия, и подвигло концерн «Калашников» (входит в «Ростех») не только продолжать заниматься модернизацией советского «ветерана» СВД, но и в инициативном порядке разработать снайперскую модульную «самозарядку» нового поколения.
Любопытно, что отправной точкой в этом начинании для Чукавина и его команды стало создание оружия не боевого, а охотничьего.
«Работу над винтовкой мы начали в 2016 году с создания охотничьего карабина в калибре .308 Win. (7,62x51 НАТО). Идея заключалась в разработке новой компоновки оружия. Карабин было сделать проще, поэтому начали делать именно его. Потом, в 2018 году, на одном из совещаний мы показали этот карабин военным, и они выразили желание опробовать и боевое оружие, созданное по такой схеме. Была открыта опытно-конструкторская работа «Жнец» по созданию оружия в отечественном калибре 7,62х54 мм. Так началась плотная работа над СВЧ», — позже вспоминал Чукавин.
По заявлению разработчиков, при создании снайперской винтовки Чукавина были учтены пожелания действующих снайперов различных специальных подразделений. В рамках ОКР «Жнец» конструкция перспективной снайперской винтовки постоянно дорабатывалась, в результате чего по кучности СВЧ превзошла СВД. На практике это означало, что у перспективной российской «снайперки» кучность стала укладываться в 1 МОА.
«Первые отзывы были положительные»
Остановимся на конструкции новой винтовки. Один из лучших современных российских историков стрелкового оружия Максим Попенкер описывает ее так: «Винтовка СВЧ имеет «перевернутую» компоновку со стальной ствольной коробкой П‑образного сечения, в которой в «подвешенном» состоянии располагается затворная группа. В автоматике винтовки используется газовый поршень с коротким ходом и поворотный затор с тремя боевыми упорами. В конструкции предусмотрен ручной газовый регулятор, обеспечивающий надежную и комфортную стрельбу как в обычной конфигурации (с пламегасителем), так и с установленным глушителем. Снизу к ствольной коробке присоединяется корпус ударно-спускового механизма, выполненный из алюминиевого сплава заодно с приемником магазина и спусковой скобой. Питание патронами обеспечивается из отъемных коробчатых магазинов стандартной (десять патронов) и повышенной вместимости».
Своими высокими характеристиками СВЧ привлекла к себе внимание не только министра обороны Сергея Шойгу, но президента России Владимира Путина.
5 октября 2021 года концерн «Калашников» сообщил об успешном завершении государственных испытаний СВЧ. Впрочем, лучшим экзаменатором для любого оружия являются реальные боевые действия, поэтому, после начала СВО, новейшие снайперские винтовки Чукавина были отправлены на украинский театр боевых действий.
«Силам специальных операций поставлена партия снайперских винтовок Чукавина для апробации в боевых условиях проводимой на Украине специальной военной операции. Первые отзывы о новом стрелковом комплексе были положительные», — сообщил 14 сентября 2022-го источник в оборонно-промышленном комплексе.
По результатам успешного применения снайперских винтовок Чукавина в ходе СВО, в ноябре 2022 года было принято решения начать закупку для нужд армии СВЧ в варианте под патрон 7,62x54R. К этому моменту детище Чукавина уже обзавелось индексом Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ - 6В14 — и производилось серийно.
Пока не замена, а дополнение
На вопрос, когда СВЧ в российской армии полностью заменит СВД, пока ответа нет. Очевидно, что это произойдет только после окончания СВО, если произойдет вообще. Показательно, что сам Чукавин с большой осторожностью относится к тезису «СВЧ, это замена СВД».
В качестве иллюстрации этого приведу красноречивую цитату Андрея Юрьевича из его интервью в апреле 2023 года: «Я бы пока не замахивался на то, что СВЧ идет на замену винтовке Драгунова. СВД — это отработанная годами простая и надежная конструкция, которая будет использоваться еще долго. Каждый следующий образец, который принимается на вооружение и поставляется в войска, должен быть хотя бы чуть лучше предыдущего. СВЧ превосходит старую винтовку прежде всего в эргономике. Нужно понимать, что патрон остался тем же, поэтому говорить, что изменилась пробиваемость или дальность стрельбы, не приходится. Кучность тоже определяется в большей степени качеством патронов, однако и этот параметр улучшен на 25–30%. И даже такие результаты потребовали громадных усилий».
Надо полагать, что за эти самые громадные усилия Андрей Чукавин и был награжден орденом Александра Невского. Что же до СВЧ, то в текущий момент она является не столько заменой СВД, сколько дополнением к тысячам используемых в ВС РФ снайперских винтовок Драгунова. Уточню — крайне удачным дополнением, в перспективе вполне способным претендовать на «должность» основной снайперской винтовки нашей армии.