Конструктор-оружейник Андрей Чукавин награжден орденом Александра Невского

В качестве иллюстрации этого приведу красноречивую цитату Андрея Юрьевича из его интервью в апреле 2023 года: «Я бы пока не замахивался на то, что СВЧ идет на замену винтовке Драгунова. СВД — это отработанная годами простая и надежная конструкция, которая будет использоваться еще долго. Каждый следующий образец, который принимается на вооружение и поставляется в войска, должен быть хотя бы чуть лучше предыдущего. СВЧ превосходит старую винтовку прежде всего в эргономике. Нужно понимать, что патрон остался тем же, поэтому говорить, что изменилась пробиваемость или дальность стрельбы, не приходится. Кучность тоже определяется в большей степени качеством патронов, однако и этот параметр улучшен на 25–30%. И даже такие результаты потребовали громадных усилий».