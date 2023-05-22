«Финансовое оружие»: эксперты видят в возможном дефолте в США угрозу для мировой экономики

В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудили угрозу дефолта в Соединенных Штатах из-за крупного государственного долга, а также возможные последствия этого для мировой экономики.
США очень близко подошли к дефолту — моменту, когда страна не в состоянии платить по счетам. Он может наступить уже 1 июня, если американский Конгресс не повысит потолок государственного долга: на днях об этом сообщила глава министерства финансов Джанет Йеллен. Общий размер публичной задолженности государства достиг исторического максимума и на сегодня составляет 31,4 трлн долларов — это максимальный одобренный Конгрессом уровень на текущий момент.
«С 1941 года практически каждые 20 лет лимит государственного долга США увеличивался в пять раз. Впервые триллионный рубеж он пересек в 1981 году, а уже в начале 2000-х он составлял 6 триллионов долларов. За последние 20 лет он опять вырос практически в пять раз, достигнув 31,4 триллиона. Администрация Байдена внесла свои новые бюджетные проектировки, и к 2033 году ожидается, что госдолг США достигнет 51 триллиона», — отметил заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов.
По словам экспертов, дефолт для США — это не трагедия, а "экономическое оружие" для давления на другие государства.
«Год назад США впервые допустили дефолт по российским ценным бумагам, которые были заморожены. Любой компьютерщик знает, что by default означает «по умолчанию». То есть дефолт — это не совсем то, что объявляется, когда в 12 часов дня вы должны перечислить деньги, но этого не делаете», — объяснил доцент департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Владимир Скалкин.
Политолог Дмитрий Евстафьев считает, что дефолт по американским долговым обязательствам невозможен. Однако он не исключает, что дефолт может спровоцировать финансовый кризис у главных американских конкурентов в условиях нарастания политической напряженности.
«На фазе нарастания глобальной напряженности это сделать гораздо легче и политически легитимнее, чем в тот момент, когда все стороны начнут выходить на новую конфигурацию геоэкономических и геополитических отношений», — заявил Евстафьев.
В ходе круглого стола эксперты обсудили дедолларизацию мировой экономики — постепенное замещение американской валюты на национальные в расчетах между странами. По мнению экономистов, этот процесс идет неспешно.
«Говорить о том, что доллар в ближайшее время уйдет с мировой арены в качестве той валюты, которая обслуживает значительную часть мирового внешнеэкономического оборота, на мой взгляд, с такими оценками надо быть крайне осторожными», — сказал экономист Михаил Беляев.
Обсудили и последствия для мировой экономики в случае наступления в США дефолта. По словам Владимир Миловидова, 2023 год будет сложным в экономическом плане для многих стран. Эксперт также назвал государства с наиболее видимыми экономическими перспективами.
«Китай сейчас выходит из ковидных ограничений и активно наращивает объемы производства. Еще одна страна, которая начинает все больше играть в глобальной экономике — это Индия, где темп экономического роста уже опережает темпы экономического роста Китая», — отметил заведующий кафедрой международных финансов МГИМО.
Подводя итог, Миловидов констатировал, что Россия преодолевает западные санкции и постепенно адаптируется к наложенным ограничениям, хотя этот процесс протекает не без препятствий.