«Финансовое оружие»: эксперты видят в возможном дефолте в США угрозу для мировой экономики

США очень близко подошли к дефолту — моменту, когда страна не в состоянии платить по счетам. Он может наступить уже 1 июня, если американский Конгресс не повысит потолок государственного долга: на днях об этом сообщила глава министерства финансов Джанет Йеллен. Общий размер публичной задолженности государства достиг исторического максимума и на сегодня составляет 31,4 трлн долларов — это максимальный одобренный Конгрессом уровень на текущий момент.