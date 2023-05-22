Жозеп Боррель сообщил о намерении Евросоюза расширять военную поддержку Украины

Евросоюз намерен расширять военную помощь Украине, направляя больше систем ПВО. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.
Помимо противовоздушной обороны, планируется поставлять и другие системы вооружения, а также проводить обучение украинских военнослужащих.
«Военная помощь должна продолжаться, усиливаться и расширяться, больше систем ПВО сыграют свою роль на поле боя», — заявил глава ЕК.
По словам Борреля, до 15 тысяч бойцов ВСУ закончили свою подготовку в Европе, причем им на смену должны прийти еще столько же военных.
Ранее Боррель заявил, что в скором времени ЕС будет крайне сложно финансировать и вооружать Украину. Он выразил уверенность, что в этом случае Киеву придется сдаться через несколько дней.