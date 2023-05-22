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Жозеп Боррель сообщил о намерении Евросоюза расширять военную поддержку Украины

Политика
Жозеп Боррель сообщил о намерении Евросоюза расширять военную поддержку Украины

Евросоюз намерен расширять военную помощь Украине, направляя больше систем ПВО. Об этом заявил глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

Помимо противовоздушной обороны, планируется поставлять и другие системы вооружения, а также проводить обучение украинских военнослужащих.

«Военная помощь должна продолжаться, усиливаться и расширяться, больше систем ПВО сыграют свою роль на поле боя», — заявил глава ЕК.

По словам Борреля, до 15 тысяч бойцов ВСУ закончили свою подготовку в Европе, причем им на смену должны прийти еще столько же военных.

Ранее Боррель заявил, что в скором времени ЕС будет крайне сложно финансировать и вооружать Украину. Он выразил уверенность, что в этом случае Киеву придется сдаться через несколько дней.
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