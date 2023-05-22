В Москве присяжные признали ветерана Чечни виновным в изнасиловании и убийстве школьницы

В Московском городском суде присяжные единогласно признали бывшего сотрудника правоохранительных органов и ветерана боевых действий в Чечне виновным в похищении и убийстве семилетней школьницы, которое произошло в Тюмени. Об этом сообщает «Лента.ру».
Школьница пропала 30 июня 2021 года. Спустя полтора месяца девочку нашли мертвой на берегу озера Оброчное. Ее тело было завернуто в мешки и картонную упаковку от кухонной вытяжки. Именно по этой улике удалось установить убийцу — Виталия Бережного. В его квартире были обнаружены следы крови ребенка.
Подсудимый признался в содеянном, но на заседании отказался от показаний, заявив о применении к нему пыток. Первый процесс проходил в Тюмени. 11 августа прошлого года присяжные разгласили вердикт до его официального оглашения.
Судья распустил коллегию, потому как была нарушена тайна совещательной комнаты: защита Бережного узнала о решении и заявила в социальных сетях о победе в суде. После произошедшего процесс начали заново. Верховный суд направил дело в столицу.
В конечном итоге присяжные сочли, что обвиняемый не заслуживает снисхождения и единодушно признали его виновным.
Ранее 41-летняя женщина убила четырехлетнего ребенка на западе Москвы.