В Москве присяжные признали ветерана Чечни виновным в изнасиловании и убийстве школьницы

Школьница пропала 30 июня 2021 года. Спустя полтора месяца девочку нашли мертвой на берегу озера Оброчное. Ее тело было завернуто в мешки и картонную упаковку от кухонной вытяжки. Именно по этой улике удалось установить убийцу — Виталия Бережного. В его квартире были обнаружены следы крови ребенка.