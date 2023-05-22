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Жозеп Боррель заявил о невозможности вступления Сербии в Евросоюз из-за дружбы с Россией

Политика
Жозеп Боррель заявил о невозможности вступления Сербии в Евросоюз из-за дружбы с Россией

Тесные отношения с Россией несовместимы со вступлением Сербии в Евросоюз. Такое заявление сделал глава Евродипломатии Жозеп Боррель.

Как утверждает глава дипломатии, Белграду нужно понять, что близкие отношения с Россией «несовместимы с европейским путем». Боррель также призвал Сербию к скорейшему выполнению требований по нормализации отношений с самопровозглашенным Косово.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что Белград не позволит, чтобы за него принимали решения, в том числе в вопросе ограничительных мер, сообщает «Национальная Служба Новостей».
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