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Критики дали неоднозначную оценку новому фильму «Русалочка» от Disney

Шоу-бизнес
Критики дали неоднозначную оценку новому фильму «Русалочка» от Disney

Критики выпустили первые обзоры на фильм «Русалочка». Его многие зрители посчитали невыразительным на фоне оригинальной ленты 1989 года.

Картина снята в качестве ремейка классического мультфильма от компании Disney. На предпремьерных показах пресса оценила проект на 61 балл из 100. Многие сочли переосмысление оригинала слишком затянутым и очень «безопасным». По мнению зрителей, он не открывает зрителю ничего нового.

«Хороший кастинг не может скрыть ужасные визуальные эффекты и полное отсутствие творческих рисков», – подчеркнул один из критиков.

Некоторые отмечают, что исполнившая главную роль актриса Холли Бэйли – главное преимущество ленты. Тем не менее часть критиков высказываются положительно. Они уверены, что этот ремейк стал одним из лучших у Disney.

Фильм уже не раз критиковали за выбор темнокожей актрисы в качестве «Русалочки». Режиссеру Бобу Маршалу пришлось заступаться за Бэйли.
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