Критики дали неоднозначную оценку новому фильму «Русалочка» от Disney

Картина снята в качестве ремейка классического мультфильма от компании Disney. На предпремьерных показах пресса оценила проект на 61 балл из 100. Многие сочли переосмысление оригинала слишком затянутым и очень «безопасным». По мнению зрителей, он не открывает зрителю ничего нового.