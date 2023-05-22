Критики дали неоднозначную оценку новому фильму «Русалочка» от Disney

Критики выпустили первые обзоры на фильм «Русалочка». Его многие зрители посчитали невыразительным на фоне оригинальной ленты 1989 года.
Картина снята в качестве ремейка классического мультфильма от компании Disney. На предпремьерных показах пресса оценила проект на 61 балл из 100. Многие сочли переосмысление оригинала слишком затянутым и очень «безопасным». По мнению зрителей, он не открывает зрителю ничего нового.
«Хороший кастинг не может скрыть ужасные визуальные эффекты и полное отсутствие творческих рисков», – подчеркнул один из критиков.
Некоторые отмечают, что исполнившая главную роль актриса Холли Бэйли – главное преимущество ленты. Тем не менее часть критиков высказываются положительно. Они уверены, что этот ремейк стал одним из лучших у Disney.
Фильм уже не раз критиковали за выбор темнокожей актрисы в качестве «Русалочки». Режиссеру Бобу Маршалу пришлось заступаться за Бэйли.