Нейробиологи выяснили, что приятные звуки вызывают более сильную реакцию мозга через левое ухо

Эксперты провели эксперимент над 13 взрослыми людьми. Они сделали респондентам снимки головы после того, как включили радостные человеческие голоса с трех сторон: слева, в центре и справа. Во всех случаях у мозга наблюдалась повышенная активность. Но звуки с левого уха вызывали у мозга наиболее сильную реакцию.