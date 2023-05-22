Нейробиологи выяснили, что приятные звуки вызывают более сильную реакцию мозга через левое ухо

Нейробиологи Швейцарского федерального технологического института Лозанны (EPFL) провели исследование и выяснили, что приятные человеческому уху звуки вызывают более сильную реакцию мозга, когда они слышны с левой стороны, сообщает журнал Frontiers in Neuroscience.
Эксперты провели эксперимент над 13 взрослыми людьми. Они сделали респондентам снимки головы после того, как включили радостные человеческие голоса с трех сторон: слева, в центре и справа. Во всех случаях у мозга наблюдалась повышенная активность. Но звуки с левого уха вызывали у мозга наиболее сильную реакцию.
С негативными звуками, например, с испуганными криками или бессмысленными гласными, через левое ухо аналогичная реакция не наблюдалась. Ученые смогли объяснить такие результаты лишь эволюцией.
Выживание человека тысячелетия назад могло зависеть только от повышенной чувствительности органов слуха. Однако это все равно не дает полную ясность картины. Ученые планируют и дальше проводить подобные исследования.
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