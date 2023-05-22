Путин обязал российских эмитентов евробондов выпустить замещающие облигации до конца года

Российские юридические лица до конца года должны выпустить замещающие облигации взамен евробондов, по которым есть неисполненные обязательства. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина.
Отмечается, что компании разместившие замещающие облигации, имеют право дополнительно выпускать их неограниченное число раз. Постановление не распространяется на предприятия, которые уже исполнили свои обязательства по еврооблигациям.
«Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путем размещения до 1 января 2024 года облигаций», — говорится в постановлении.
Ранее Владимир Путин утвердил стратегию комплексной безопасности детей в стране до 2030 года. Теперь Кабмин должен одобрить план мероприятий по реализации программы.