Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Португалия исключила передачу Украине истребителей F-16 в ближайшее время

Политика
Португалия исключила передачу Украине истребителей F-16 в ближайшее время

Португалия не намерена снабжать украинскую армию истребителями F-16 в обозримом будущем. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Жоао Гомеш Кравиньо.

Как сказал политик, в настоящее время Лиссабон исключает возможность отправки техники в зону конфликта. Все из-за того, что республика сама испытывает нужду в данном виде машин — они необходимы для выполнения национальных обязательств и условий членства в НАТО.

«У Португалии нет неограниченного количества самолетов», — указал дипломат.

Меж тем глава внешнеполитического ведомства Нидерландов Вопке Хукстра сообщил о скором начале подготовки пилотов ВСУ для использования F-16. По его словам, после принятия «принципиального решения» его реализация не заставит себя ждать.
Украина португалия истребители f-16 поставки вооружений
Военкоры ФАН