Португалия исключила передачу Украине истребителей F-16 в ближайшее время

Португалия не намерена снабжать украинскую армию истребителями F-16 в обозримом будущем. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Жоао Гомеш Кравиньо.
Как сказал политик, в настоящее время Лиссабон исключает возможность отправки техники в зону конфликта. Все из-за того, что республика сама испытывает нужду в данном виде машин — они необходимы для выполнения национальных обязательств и условий членства в НАТО.
«У Португалии нет неограниченного количества самолетов», — указал дипломат.
Меж тем глава внешнеполитического ведомства Нидерландов Вопке Хукстра сообщил о скором начале подготовки пилотов ВСУ для использования F-16. По его словам, после принятия «принципиального решения» его реализация не заставит себя ждать.