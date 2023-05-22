«Пилят бабки и валяют дурака»: Пригожин объяснил неэффективность оборонительных сооружений в Белгородской области

Чиновники занимаются «распилом» денег вместо того, чтобы заниматься вопросом безопасности страны. Такое мнение выразил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Редакция издания «МК в Черноземье» задалась вопросом, зачем нужны фортификационные сооружения в Курской, Белгородской, Брянской областях, если они не защищают от врага. Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что в некоторых регионах контракты на строительство отдали лицам, близким к местным властям.
Пригожин подчеркнул, что в этой ситуации наблюдается отсутствие управления и «распил» госсредств.
«Вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности государства, одни пилят бабки, другие валяют дурака. Управления нет, желания нет, и личностей, которые готовы защитить свою страну, нет», – процитировала Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Бизнесмен добавил, что неоднократно обращал на это внимание, в том числе в Белгородской и Курской областях.
«К сожалению, воз и ныне там», – заключил он.
Ранее Евгений Пригожин прокомментировал проникновение украинской ДРГ на территорию Белгородской области. Он назвал заявление Минобороны РФ о принятии необходимых мер по ликвидации противника очередной пиар-акцией.