«Пилят бабки и валяют дурака»: Пригожин объяснил неэффективность оборонительных сооружений в Белгородской области

Редакция издания «МК в Черноземье» задалась вопросом, зачем нужны фортификационные сооружения в Курской, Белгородской, Брянской областях, если они не защищают от врага. Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что в некоторых регионах контракты на строительство отдали лицам, близким к местным властям.