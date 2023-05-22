После потери Бахмута ВСУ могут перейти на применение химического оружия из НАТО

По мнению эксперта, ВСУ сейчас только отрабатывало методику применения химоружия. Вообще, нужно отметить, что противник активно использует и другие виды запрещенного оружия: и дистанционное минирование с помощью кассетных боеприпасов, и минирование теми же «Лепестками», причем гражданских объектов и городов прифронтовой зоны, где от этого страдает прежде всего гражданское население.