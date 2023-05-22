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После потери Бахмута ВСУ могут перейти на применение химического оружия из НАТО

После потери Бахмута ВСУ могут перейти на применение химического оружия из НАТО

Украина активно применяет химические боеприпасы по всему фронту и вполне готова перейти к настоящей химической войне, как только такой приказ и соответствующее вооружение поступит в ВСУ из НАТО. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

Украина во время обороны Артемовска (бывш. Бахмут) применяла сбрасываемые с БПЛА боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами. Этим, в частности, целенаправленно занималось подразделение «Птицы Мадьяра». Применялись химбоеприпасы и в Новобахмутовке. Также с апреля этого года отмечалось использование сбрасываемых с БПЛА гранат Терен-6 с сильным слезоточивым действием.

«Противник применяет боеприпасы с химической составляющей не только в Артемовске, но и на других участках фронта. Например, мы с товарищами попали под такие боеприпасы еще в конце прошлого года на Угледарском направлении. Если говорить о моих ощущениях — это боль в глазах, тошнота, спазм при дыхании, головокружение и общая слабость. Противник применял газовые гранаты либо кустарного, либо иностранного производства. Мы это видели и на видео, которые распространяли та же группа Мадьяра или другие нацисты: там на гранатах была видна иностранная маркировка, они это и не скрывали. Понятно, что страны НАТО знали, куда и зачем они поставляют эти газовые боеприпасы и делали это целенаправленно», — вспоминает Ян Гагин.

Эффективность применения газовых боеприпасов ВСУ была невысокой ввиду того, что они применялись в условиях степи и сильного ветра. А чтобы такая химия «работала», нужен либо большой объем этих отравляющих веществ, либо применять в условиях городской застройки, где много замкнутых пространств, отмечает Гагин.

После потери Бахмута ВСУ могут перейти на применение химического оружия из НАТО
«Вообще, нам повезло: для меня все окончилось тошнотой, химическим ожогом верхних дыхательных путей и пищевода, спустя несколько месяцев у меня остался только кашель. Так что тогда применение химбоеприпасов ВСУ носило больше психологический характер, поскольку на таких больших территориях при сильных ветрах полноценно применять химическое оружие сложно», — рассказал собеседник ФАН.

По мнению эксперта, ВСУ сейчас только отрабатывало методику применения химоружия. Вообще, нужно отметить, что противник активно использует и другие виды запрещенного оружия: и дистанционное минирование с помощью кассетных боеприпасов, и минирование теми же «Лепестками», причем гражданских объектов и городов прифронтовой зоны, где от этого страдает прежде всего гражданское население.

«ВСУ использует и игольчатые боеприпасы (флешетты), которые тоже запрещены Женевской конвенцией. Против мирного населения применяют и кассетные боеприпасы, начиненные шрапнелью. Это все неизбирательные боеприпасы, которые работают “по площадям”, в основном убивая обычных жителей. Украина и не скрывает, что применяет запрещенное оружие именно против мирного населения. Были с их стороны и официальные заявления о физическом уничтожении жителей Донбасса и Крыма. Подобные действия — не что иное как геноцид русских на этих территориях. А применение химических боеприпасов и других подобных запрещенных методов доказывает, что Украина — это государство-террорист», — убежден Гагин.

Киеву абсолютно наплевать на все нормы международного права, конвенции о запрещении химического или биооружия. Ставленники Запада готовы идти на абсолютно любые преступления, не считаясь с жертвами, в том числе и среди собственных граждан, предупреждает эксперт.

После потери Бахмута ВСУ могут перейти на применение химического оружия из НАТО
«Надо понимать, что Украина в этой войне вообще не имеет никаких ограничителей, никаких “стопов”. Великобритания же поставила снаряды с обедненным ураном. И к чему это привело? К массовому бегству граждан из тех областей, где были уничтожены склады с этими боеприпасами. И это же не мы измеряем радиационный фон на территории Украины, это сами граждане его измеряют и видят, что уровень поднялся», – подчеркнул он.

Бывшая Украина — это государство-террорист, от которого ждать можно чего угодно, оно хуже ИГИЛ✱. А все эти приказы на применения террористических методов и соответствующее оружие идет к ним от их хозяев из НАТО, резюмировал советник главы ДНР.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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