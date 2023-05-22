После потери Бахмута ВСУ могут перейти на применение химического оружия из НАТО

Украина активно применяет химические боеприпасы по всему фронту и вполне готова перейти к настоящей химической войне, как только такой приказ и соответствующее вооружение поступит в ВСУ из НАТО. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Ян Гагин.
Украина во время обороны Артемовска (бывш. Бахмут) применяла сбрасываемые с БПЛА боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами. Этим, в частности, целенаправленно занималось подразделение «Птицы Мадьяра». Применялись химбоеприпасы и в Новобахмутовке. Также с апреля этого года отмечалось использование сбрасываемых с БПЛА гранат Терен-6 с сильным слезоточивым действием.
«Противник применяет боеприпасы с химической составляющей не только в Артемовске, но и на других участках фронта. Например, мы с товарищами попали под такие боеприпасы еще в конце прошлого года на Угледарском направлении. Если говорить о моих ощущениях — это боль в глазах, тошнота, спазм при дыхании, головокружение и общая слабость. Противник применял газовые гранаты либо кустарного, либо иностранного производства. Мы это видели и на видео, которые распространяли та же группа Мадьяра или другие нацисты: там на гранатах была видна иностранная маркировка, они это и не скрывали. Понятно, что страны НАТО знали, куда и зачем они поставляют эти газовые боеприпасы и делали это целенаправленно», — вспоминает Ян Гагин.
Эффективность применения газовых боеприпасов ВСУ была невысокой ввиду того, что они применялись в условиях степи и сильного ветра. А чтобы такая химия «работала», нужен либо большой объем этих отравляющих веществ, либо применять в условиях городской застройки, где много замкнутых пространств, отмечает Гагин.
«Вообще, нам повезло: для меня все окончилось тошнотой, химическим ожогом верхних дыхательных путей и пищевода, спустя несколько месяцев у меня остался только кашель. Так что тогда применение химбоеприпасов ВСУ носило больше психологический характер, поскольку на таких больших территориях при сильных ветрах полноценно применять химическое оружие сложно», — рассказал собеседник ФАН.
По мнению эксперта, ВСУ сейчас только отрабатывало методику применения химоружия. Вообще, нужно отметить, что противник активно использует и другие виды запрещенного оружия: и дистанционное минирование с помощью кассетных боеприпасов, и минирование теми же «Лепестками», причем гражданских объектов и городов прифронтовой зоны, где от этого страдает прежде всего гражданское население.
«ВСУ использует и игольчатые боеприпасы (флешетты), которые тоже запрещены Женевской конвенцией. Против мирного населения применяют и кассетные боеприпасы, начиненные шрапнелью. Это все неизбирательные боеприпасы, которые работают “по площадям”, в основном убивая обычных жителей. Украина и не скрывает, что применяет запрещенное оружие именно против мирного населения. Были с их стороны и официальные заявления о физическом уничтожении жителей Донбасса и Крыма. Подобные действия — не что иное как геноцид русских на этих территориях. А применение химических боеприпасов и других подобных запрещенных методов доказывает, что Украина — это государство-террорист», — убежден Гагин.
Киеву абсолютно наплевать на все нормы международного права, конвенции о запрещении химического или биооружия. Ставленники Запада готовы идти на абсолютно любые преступления, не считаясь с жертвами, в том числе и среди собственных граждан, предупреждает эксперт.
«Надо понимать, что Украина в этой войне вообще не имеет никаких ограничителей, никаких “стопов”. Великобритания же поставила снаряды с обедненным ураном. И к чему это привело? К массовому бегству граждан из тех областей, где были уничтожены склады с этими боеприпасами. И это же не мы измеряем радиационный фон на территории Украины, это сами граждане его измеряют и видят, что уровень поднялся», – подчеркнул он.
Бывшая Украина — это государство-террорист, от которого ждать можно чего угодно, оно хуже ИГИЛ✱. А все эти приказы на применения террористических методов и соответствующее оружие идет к ним от их хозяев из НАТО, резюмировал советник главы ДНР.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация