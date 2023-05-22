Украина запросила у Швеции поставку истребителей Gripen

Находясь с визитом в Швеции он сообщил, что провел переговоры с госсекретарем МИД Швеции Яном Кнутссоном. Он поблагодарил Стокгольм за многостороннюю помощь Киеву. Отдельно стороны обсудили выполнение Украиной рекомендаций Еврокомиссии, от которых зависит членство страны в ЕС.