Украина запросила у Швеции поставку истребителей Gripen

Власти Украины попросили Швецию рассмотреть возможность передачи киевскому режиму шведских истребителей Gripen. Об этом сообщил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.
Находясь с визитом в Швеции он сообщил, что провел переговоры с госсекретарем МИД Швеции Яном Кнутссоном. Он поблагодарил Стокгольм за многостороннюю помощь Киеву. Отдельно стороны обсудили выполнение Украиной рекомендаций Еврокомиссии, от которых зависит членство страны в ЕС.
Стефанчук сообщил, что в ходе встречи поднимал вопрос поставок истребителей четвертого поколения. Он призвал шведские власти рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen. Об этом информирует «Национальная Служба Новостей».