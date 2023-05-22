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Украина запросила у Швеции поставку истребителей Gripen

Политика
Украина запросила у Швеции поставку истребителей Gripen

Власти Украины попросили Швецию рассмотреть возможность передачи киевскому режиму шведских истребителей Gripen. Об этом сообщил спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.

Находясь с визитом в Швеции он сообщил, что провел переговоры с госсекретарем МИД Швеции Яном Кнутссоном. Он поблагодарил Стокгольм за многостороннюю помощь Киеву. Отдельно стороны обсудили выполнение Украиной рекомендаций Еврокомиссии, от которых зависит членство страны в ЕС.

Стефанчук сообщил, что в ходе встречи поднимал вопрос поставок истребителей четвертого поколения. Он призвал шведские власти рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen. Об этом информирует «Национальная Служба Новостей».
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