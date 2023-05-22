Петербург перейдет на новые стандарты обслуживания для такси

Обновленные правила в первую очередь направлены на повышение уровня безопасности клиентов. Проект предусматривает единый стиль для всех машин, которые с 1 сентября 2023 года должны будут быть белого цвета со светоотражающей желтой полосой. Планируется запрет на предложение услуг такси в аэропортах и на вокзалах, исключения составят специально отведенные для этого места.