Петербург перейдет на новые стандарты обслуживания для такси

Агрегаторы такси в Санкт-Петербурге начнут работать по новым стандартам обслуживания пассажиров. Нововведения обсудили в ЗАКСе на заседании Постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры под руководством депутата Алексея Цивилева.
Федеральный закон позволит собирать информацию о такси, в том числе о водителях и перевозчиках, а также сведения служб заказа, данные о медицинских осмотрах работников и диагностике автомобилей.
Обновленные правила в первую очередь направлены на повышение уровня безопасности клиентов. Проект предусматривает единый стиль для всех машин, которые с 1 сентября 2023 года должны будут быть белого цвета со светоотражающей желтой полосой. Планируется запрет на предложение услуг такси в аэропортах и на вокзалах, исключения составят специально отведенные для этого места.
Ранее в Госдуме отложили рассмотрение законопроекта о штрафах для агрегаторов такси за работу с водителями, которые не имеют разрешения на перевозки пассажиров.