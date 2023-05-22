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Психиатр Серазетдинова назвала альтернативный метод лечения депрессии

Общество
Психиатр Серазетдинова назвала альтернативный метод лечения депрессии

Кому показана магнитная стимуляция при депрессии, рассказала заведующая отделением психиатрии в Институте мозга человека имени Н.П.Бехтеревой РАН Валерия Серазетдинова.

Процедура носит неинвазивный характер и связана со стимуляцией коры головного мозга с помощью коротких мощных магнитных импульсов. Ее можно попробовать, если пациенту не помогают антидепрессанты, подчеркнула специалист.

«Эффективность этого метода при сочетании с медикаментозной терапией довольно высокая, у кого-то наблюдаются выраженные улучшения, у кого-то менее выраженные», — цитирует Серазетдинову «Газета.RU».

Транскраниальную магнитотерапию проводят в стационаре. Обычно пациентам требуется до 20 сеансов, добавила психиатр. При этом не рекомендуется забывать и о возможных нежелательных эффектах, включая тошноту, тревогу, раздражительность и утомляемость.

Издание The Voice Mag ранее рассказало о трех самых эффективных упражнениях при симптомах легкой депрессии.
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