Психиатр Серазетдинова назвала альтернативный метод лечения депрессии

Кому показана магнитная стимуляция при депрессии, рассказала заведующая отделением психиатрии в Институте мозга человека имени Н.П.Бехтеревой РАН Валерия Серазетдинова.
Процедура носит неинвазивный характер и связана со стимуляцией коры головного мозга с помощью коротких мощных магнитных импульсов. Ее можно попробовать, если пациенту не помогают антидепрессанты, подчеркнула специалист.
«Эффективность этого метода при сочетании с медикаментозной терапией довольно высокая, у кого-то наблюдаются выраженные улучшения, у кого-то менее выраженные», — цитирует Серазетдинову «Газета.RU».
Транскраниальную магнитотерапию проводят в стационаре. Обычно пациентам требуется до 20 сеансов, добавила психиатр. При этом не рекомендуется забывать и о возможных нежелательных эффектах, включая тошноту, тревогу, раздражительность и утомляемость.
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