Психиатр Серазетдинова назвала альтернативный метод лечения депрессии

Транскраниальную магнитотерапию проводят в стационаре. Обычно пациентам требуется до 20 сеансов, добавила психиатр. При этом не рекомендуется забывать и о возможных нежелательных эффектах, включая тошноту, тревогу, раздражительность и утомляемость.