Посольство РФ опровергло вброс о причастности россиян к беспорядкам на «Пятом километре» в Банги

«В связи с циркулирующими в последнее время в социальных сетях и некоторых СМИ "свидетельствах" о якобы причастности отдельных российских граждан к противоправным и иным хулиганским действиям в отношении граждан ЦАР, проживающих в районе т.н. "Пятого километра" г. Банги, сообщаем следующее. Указанные сведения являются фейком, направленным на дискредитацию образа России и сфабрикованным определенными кругами, заинтересованными в ослаблении российско-центральноафриканской дружбы», — подчеркнули в посольстве.