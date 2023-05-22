Посольство РФ опровергло вброс о причастности россиян к беспорядкам на «Пятом километре» в Банги

Банги, 22 мая. Сотрудники посольства России в Центральноафриканской Республике заявили, что обвинения в адрес россиян со стороны зарубежных СМИ относительно событий в столице государства являются сфабрикованными.
В Сети распространилась информация, что граждане РФ якобы совершали противоправные действия по отношению к жителям ЦАР, проживающим в столичном районе «Пятый километр». По словам дипломатов, представленные в прессе свидетельства не соответствуют реальности.
«В связи с циркулирующими в последнее время в социальных сетях и некоторых СМИ "свидетельствах" о якобы причастности отдельных российских граждан к противоправным и иным хулиганским действиям в отношении граждан ЦАР, проживающих в районе т.н. "Пятого километра" г. Банги, сообщаем следующее. Указанные сведения являются фейком, направленным на дискредитацию образа России и сфабрикованным определенными кругами, заинтересованными в ослаблении российско-центральноафриканской дружбы», — подчеркнули в посольстве.
Ранее премьер-министр ЦАР Феликс Молуа сообщил, что западные СМИ продолжают вести информационную кампанию против России как важнейшего союзника республики. Политик подчеркнул, что власти государства работают над тем, чтобы дезинформационные материалы не распространялись среди центральноафриканцев и не вводили их в заблуждение.