Социолог Максим Шугалей рассказал в своей книге правду о том, как воюют бойцы ЧВК «Вагнер»

Президент Фонда защиты национальных ценностей, российский политик, социолог, политический консультант Максим Шугалей представил в медиацентре «Патриот» свою новую книгу «Рассказы о войне». По его словам, собранные им рассказы участников СВО о боевых действиях развеивают много мифов и фейков.
Новая книга Максима Шугалея рассказывает о людях, которые стоят на защите западных рубежей России, проявляя чудеса мужества и героизма. Главные герои книги — бойцы ЧВК «Вагнер», для которых истерзанная земля Донбасса стала вторым домом, но есть в ней и много рассказов о мирных жителях, которые стойко переносят военные лишения.
«Эта книга о людях сегодняшнего Донбасса: мирных жителях, бойцах и медиках. О сильных духом, невыдуманных героях ЛНР и ДНР», — рассказал Максим Шугалей.
По словам автора книги, в ней собрано больше ста рассказов жителей Стаханова и Луганска, которые изложили свои истории о том, как начиналось в 2014-м году наступление киевской хунты на Донбасс. Второй раздел самый большой: это рассказ раненых бойцов о том, что на самом деле представляет работа в ЧВК «Вагнер» — без купюр, без каких-либо сглаживаний острых углов. В третий раздел вошли рассказы врачей, которые спасают наших раненых, работая 24 часа семь дней в неделю.
По словам социолога, практически все бойцы ЧВК «Вагнер» отмечают высокую дисциплину в воинских подразделениях ЧВК и равенство всех военнослужащих, невзирая на то, пришел ли человек по контракту или из мест заключения. В отличие от других структур, которые участвуют в специальной военной операции, здесь каждый может донести свою позицию до командира, и командование учитывает эти мнения, планируя ту или иную операцию. Такое тесное взаимодействие командиров и подчиненных дает высокую эффективность операций ЧВК и повышает шансы на выживание в бою, отмечают бойцы.
«Это не мои слова, это отвечают именно те люди, которые давали интервью. Большинство из них, несмотря на ранения, которые будут иметь последствия для них всю жизнь, хотят работать с ЧВК «Вагнер» и дальше. Они предполагают, что их жизнь будет так или иначе связана с ЧВК, потому что здесь они прошли суровую школу, нашли друзей, поняли те ценности, которые правильные», — отметил Максим Шугалей.
Еще одной отличительной чертой бойцов ЧВК «Вагнер» публицист считает гуманность. По его словам, в большинстве своем они понимают, что украинцев гонит на братоубийственную войну западный мир во главе с США, который готов биться с Россией пока в их распоряжении есть хоть один украинец. Именно поэтому бойцы ЧВК «Вагнер» относятся к украинским военным с уважением, как к живым, так и к мертвым: по словам социолога, ЧВК стремится всегда передавать тела погибших солдат ВСУ на родину.
«Бойцы ЧВК «Вагнер» к противнику относятся с большим уважением. Противника, который воюет с тобой, считают они, нельзя недооценивать, нельзя не уважать в какой-то степени. Я согласен с таким мнением, что основные, скажем так, наши враги находятся не на передовой, а в странах коллективного Запада, в США, в центре Киева и, к сожалению, в Москве и в Санкт-Петербурге», — заявил Максим Шугалей.
Публицист приветствует решение президента РФ Владимир Путин наградить бойцов ЧВК «Вагнер» государственными наградами за взятие Артемовска. По его мнению, было несправедливо, что люди ранее были лишены такой возможности, хотя несли то же бремя военных невзгод, что и военнослужащие МО РФ.
«Обидно, когда человек пошел служить и воюет в штурмовой бригаде, рискует жизнью, получает ранения, а когда приходит обратно, видит, что одни люди, которые находились в зоне СВО от Министерства обороны, получают льготы и награды, а бойцы ЧВК «Вагнер» нет», — пояснил Максим Шугалей.
Жители Донбасса произвели впечатление на социолога своим мужеством и стойкостью. По его словам, они не только безропотно переносят лишения войны, но и активно помогают российским военным в уничтожении врага. Многие жители республик Донбасса пошли добровольцами на фронт, а те, кто не может участвовать в боевых действиях, помогают нашим военным, передавая им информацию о передвижениях вражеских войск.
«Люди работают, дают локации передвижения войск ВСУ, несмотря на то, что им грозит не 15 лет, а расстрел», — отметил Максим Шугалей.
Когда-нибудь подвиг украинских подпольщиков, которое сейчас помогают нашим воинам добиваться поставленных целей, станет известен широкой аудитории, уверен публицист.
Автор «Рассказов о войне» надеется, что его книга будет интересна читателям. По его словам, она представляет широкий спектр историй, полученных из первых уст — от участников СВО, и развеивает много фейков и домыслов об этой войне.