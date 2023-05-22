Социолог Максим Шугалей рассказал в своей книге правду о том, как воюют бойцы ЧВК «Вагнер»

По словам социолога, практически все бойцы ЧВК «Вагнер» отмечают высокую дисциплину в воинских подразделениях ЧВК и равенство всех военнослужащих, невзирая на то, пришел ли человек по контракту или из мест заключения. В отличие от других структур, которые участвуют в специальной военной операции, здесь каждый может донести свою позицию до командира, и командование учитывает эти мнения, планируя ту или иную операцию. Такое тесное взаимодействие командиров и подчиненных дает высокую эффективность операций ЧВК и повышает шансы на выживание в бою, отмечают бойцы.