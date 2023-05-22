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Главы МИД Узбекистана и России указали на беспрецедентную динамику двустороннего партнерства

Политика
Главы МИД Узбекистана и России указали на беспрецедентную динамику двустороннего партнерства

Россия и Узбекистан указали на беспрецедентную динамику взаимовыгодного партнерства между двумя странами. Об этом заявил глава узбекского МИД Бахтиер Саидов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Стороны также обсудили вопросы укрепления стабильности и безопасности в регионе. Саидов отметил, что встреча прошла в теплой атмосфере и была плодотворной.

«Подчеркнули беспрецедентную динамику взаимовыгодного партнерства, а также наметили ряд областей и перспективных направлений для дальнейшего обогащения наших связей», — написал глава МИД Узбекистана в своем Telegram-канале.

Ранее Сергей Лавров заявил, что западный трек в российской внешней политике полностью себя исчерпал. Он также добавил, что сейчас Россия вступила в противостояние с США, Евросоюзом и НАТО, пишет Национальная Служба Новостей.
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