Студенты нижегородского вуза нашли в здании учебные противотанковые мины

Поскольку студенты не знали, что это муляжи, они сразу же обратились в экстренные службы. Подъехавшие взрывотехники успокоили молодых людей, объяснив, что мины учебные и никакой угрозы нет. Тем не менее, саперы и кинологи обследовали здание университета. Взрывоопасных предметов обнаружено не было, сообщает ИА «Время Н».