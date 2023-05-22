Студенты нижегородского вуза нашли в здании учебные противотанковые мины

Четыре учебные противотанковые мины нашли в одной из аудиторий студенты Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. Информацию в своем телеграм-канале подтвердил исполняющий обязанности ректора Олег Трофимов.
Поскольку студенты не знали, что это муляжи, они сразу же обратились в экстренные службы. Подъехавшие взрывотехники успокоили молодых людей, объяснив, что мины учебные и никакой угрозы нет. Тем не менее, саперы и кинологи обследовали здание университета. Взрывоопасных предметов обнаружено не было, сообщает ИА «Время Н».
По словам Олега Трофимова, учебные мины остались еще с тех времен, когда в университете была военная кафедра. Он подчеркнул, что ситуация в вузе спокойная и полностью контролируется руководством и службой безопасности.