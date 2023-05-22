Певицу Ротару освистали на концерте во Львове и обвинили в измене украинскому народу

Стало известно о неудачном выступлении Софии Ротару во Львове в 1989 году. По заявлениям самой исполнительницы, местные жители были недовольны русскоязычным репертуаром исполнительницы. Мероприятие едва не закончилось дракой.
Ротару отметила, что в тот момент ее практически обвинили в госизмене. Многие утверждали, что артистка «продалась» России и забыла родное.
«Кампанию в прессе, на телевидении против меня развернули», — подчеркивала известная исполнительница в начале 90-х в интервью изданию «Новый взгляд».
После этого инцидента она еще три года не выступала в украинских городах. При этом сама Ротару утверждала, что готова выступать перед всеми, кому нравится ее музыка. Национальность для нее не имеет значения.
После старта СВО женщина редко появляется на публике и не делает политических высказываний. Многие другие исполнители стали отказываться от России. Так, солист группы Би-2 Лева ранее сообщил, что не вернется и оскорбил жителей страны.