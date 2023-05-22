Политолог Мельник: есть большие сомнения, что «вторичные санкции» ЕС будут работать

22 мая глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли согласовать решение о введении 11-го пакета санкции против России. Как считает политолог Николай Мельник, новая порция рестрикций, даже будучи принята, вряд ли поставит перед Москвой какие-то неразрешимые задачи.
Венгерский министр Сийярто также сообщил, что страны ЕС не смогли принять решение о дальнейшем финансировании поставок оружия на Украину из Европейского фонда мира. По его словам, сама Венгрия не будет оказывать никакой военной помощи Украине — до тех пор, пока крупнейший венгерский ОТР-банк находится в украинском списке «международных спонсоров войны». Кроме того, Будапешт выступил резко против некоторых положений 11-го пакета санкций ЕС.
Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил выделить 3,5 миллиарда евро в виде допфинансирования Европейского фонда мира для военной помощи Украине. Напомним, новый пакет санкций ЕС против России должен коснуться интересов более 90 иностранных компаний, якобы помогающих РФ обходить ограничения. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ряд таких компаний зарегистрирован в Китае.
Как считает политический аналитик Николай Мельник, трудности с усилением давления на страны, помогающие Москве избегать влияния санкций, говорят о том, что России удалось наладить крайне эффективные каналы поставок запрещенной продукции.
«Например, в сбитых российских дронах постоянно находят свежие западные высокотехнологичные компоненты. Судя по дате выпуска, они были произведены уже после введения санкций. Запад говорит о том, что намерен реагировать на это «очень жестко», ставя задачу устранить любые возможности для РФ обходить санкции, — отмечает эксперт. — Но удастся ли это реализовать — большой вопрос, ведь этим запретам прямо мешает сам процесс глобализации. Китай, например, уже прямо дал понять европейцам, что путем угроз его вряд ли можно заставить прекратить сотрудничество с РФ».
По мнению Мельника, сегодня в руках лидеров ЕС осталось не так уж много механизмов для усиления санкционного давления на Россию.
«Вторичные санкции», направленные против третьих стран — один из немногих путей урезать возможности финансирования Москвой военной спецоперации. Но после очередного пакета рестрикций всегда возникают новые схемы обхода, что нивелирует их влияние, — напомнил аналитик. — Поэтому есть большие сомнения, что анонсированные ЕС санкции против стран, помогающих РФ, позволят решить проблему. Возможно, в будущем Брюссель будет искать альтернативные пути, и действовать не только методом кнута, но и пряника. К тому же это позволит избежать излишней поляризации с такими влиятельными державами, как Индия и Китай. Украина же в этом процессе вообще мало что может предпринять, у нее в руках нет дипломатических инструментов. Ведь еще с 1990-х государства Азиатско-Тихоокеанского региона находились на втором плане внешней политики Киева. И теперь там вряд ли станут разговаривать с украинцами всерьез».
Николай Мельник уверен, что еще год назад многие в мире прекрасно понимали, что Россия найдет десятки способов для обхода любых санкций.
«Еще до начала спецоперации РФ на Украине, после присоединения Крыма и начала противостояния в Донбассе, Запад ввел против РФ 7-8 волн санкций. Но, несмотря на небольшой спад после первых ограничений 2014-го, далее российская экономика потом только росла. Не так быстро, как могла бы, но все равно росла, потому что в итоге легко обходила все санкции, — указал аналитик. — Причем порой это происходило не без помощи самого Запада. В ходе возведения Крымского моста там работали немецкие инженеры, а также голландские технологические компании. Это ни для кого не было секретом».
По словам Мельника, при этом многие украинские компании сотрудничали с РФ в оборонной сфере.
«То есть, Украина и Европа прекрасно знали, что Россия легко обходит санкции, и помогали ей в этом. По сути, даже в Брюсселе сложился некий негласный консенсус по поводу того, что на многое нужно «закрыть глаза», давая возможность экономике ЕС перестроиться. Чтобы не так страдать от введения ограничений против РФ, в том числе — против компаний-посредников, — напомнил аналитик. — То есть, европейцы сами дали себе время для перестройки своих экономик. А сейчас, когда встал вопрос об уничтожении тех «прокладок», которые помогают РФ обходить санкции, многие страны Запада вряд ли смогут окончательно отказаться от российского рынка без серьезного ущерба для себя. Нет сомнений и в том, что Россия будет и дальше обходить санкции, в том числе с помощью Китая — своего стратегического партнера на этом историческом этапе».
Напомним, как заявил 22 мая спикер МИД ЕС Петер Стано, Евросоюз не собирается вновь подключать Россельхозбанк и другие российские банки к межбанковской системе SWIFT. Стано пояснил, что соответствующие санкции были введены в ответ на спецоперацию РФ, и отметил, что санкции смягчат или снимут только после завершения конфликта на Украине. Стано заявил, что экспорту продовольствия по Черному морю мешает только СВО, а украинский конфликт «усугубил и без того серьезные глобальные проблемы продовольственной безопасности». По версии Стано, европейские санкции не затрагивают торговлю агропродукцией «между третьими странами и Россией», и между ними «по-прежнему существуют варианты платежей».Напомним, переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT стало одним из условий меморандума Россия – ООН, входящего в состав «зерновой сделки».