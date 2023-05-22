Политолог Мельник: есть большие сомнения, что «вторичные санкции» ЕС будут работать

Напомним, как заявил 22 мая спикер МИД ЕС Петер Стано, Евросоюз не собирается вновь подключать Россельхозбанк и другие российские банки к межбанковской системе SWIFT. Стано пояснил, что соответствующие санкции были введены в ответ на спецоперацию РФ, и отметил, что санкции смягчат или снимут только после завершения конфликта на Украине. Стано заявил, что экспорту продовольствия по Черному морю мешает только СВО, а украинский конфликт «усугубил и без того серьезные глобальные проблемы продовольственной безопасности». По версии Стано, европейские санкции не затрагивают торговлю агропродукцией «между третьими странами и Россией», и между ними «по-прежнему существуют варианты платежей».Напомним, переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT стало одним из условий меморандума Россия – ООН, входящего в состав «зерновой сделки».