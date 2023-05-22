В Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции

Соответствующие шаги предприняты для обеспечения безопасности граждан. Режим контртеррористической операции устанавливает специальные меры и временные ограничения, включая проверку документов, а также приостановку деятельности опасных производств и организаций, подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.