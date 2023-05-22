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В Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции

Происшествия
В Белгородской области ввели правовой режим контртеррористической операции

Правовой режим контртеррористической операции введен в Белгородской области с 22 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Соответствующие шаги предприняты для обеспечения безопасности граждан. Режим контртеррористической операции устанавливает специальные меры и временные ограничения, включая проверку документов, а также приостановку деятельности опасных производств и организаций, подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.

Сотрудники правоохранительных органов России принимают меры по нейтрализации украинских диверсантов в Грайворонском районе Белгородской области, ранее заявил глава региона.
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