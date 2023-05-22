Глава МОК Бах выразил надежду, что бойкотирующие Россию страны прислушаются к мнению G7

Бах заявил, что МОК поддерживает мнение G7 по поводу автономии спорта и допуска к участию российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе в турнирах. Он отметил, что в данный момент спортивные федерации стран подвергают себя опасности, не допуская к участию россиян.