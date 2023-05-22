Глава МОК Бах выразил надежду, что бойкотирующие Россию страны прислушаются к мнению G7

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил надежду на то, что страны, которые бойкотируют участие российских спортсменов на международных соревнованиях, прислушаются к мнению стран объединения G7.
Бах заявил, что МОК поддерживает мнение G7 по поводу автономии спорта и допуска к участию российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе в турнирах. Он отметил, что в данный момент спортивные федерации стран подвергают себя опасности, не допуская к участию россиян.
«Эта приверженность автономии спортивных организаций возникает в решающее время, когда несколько стран угрожают ей», — сказал Бах.
Ранее RT сообщал, что двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказал мнение о рекомендациях МОК по допуску российских спортсменов к международным соревнованиям. Он назвал беспределом то, какие условия комитет дает россиянам.