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Одна из крупнейших страховых компаний Allianz окончательно покинет Россию

Общество
Одна из крупнейших страховых компаний Allianz окончательно покинет Россию

Немецкий страховой бренд Allianz покинет рынок РФ в ближайшие три месяца, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление генерального директора компаний «Альянс» и «Альянс жизнь» Игоря Фатьянова.

Фатьянов также является гендиректором ООО «Зетта страхование», которое входит в структуру владения организации «Интерхолдинг». Именно она 17 мая приобрела контрольный пакет акций (50,1%) российского бизнеса компании. В ближайшее время Allianz прекратит деятельность в России под своим именем.

Отмечается, что все нынешние договоры останутся действительным. Команды продолжат работу в обычном режиме.

При этом Фатьянов не исключил, что немецкий бренд может вернуться в РФ. Компании все еще принадлежит весомая доля (49,9% акций). Однако в сделке по продаже российского бизнеса не значилась возможность возвращения под прошлым брендом.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал убытки иностранных брендов после ухода из РФ.
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