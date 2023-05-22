Одна из крупнейших страховых компаний Allianz окончательно покинет Россию

Немецкий страховой бренд Allianz покинет рынок РФ в ближайшие три месяца, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на заявление генерального директора компаний «Альянс» и «Альянс жизнь» Игоря Фатьянова.
Фатьянов также является гендиректором ООО «Зетта страхование», которое входит в структуру владения организации «Интерхолдинг». Именно она 17 мая приобрела контрольный пакет акций (50,1%) российского бизнеса компании. В ближайшее время Allianz прекратит деятельность в России под своим именем.
Отмечается, что все нынешние договоры останутся действительным. Команды продолжат работу в обычном режиме.
При этом Фатьянов не исключил, что немецкий бренд может вернуться в РФ. Компании все еще принадлежит весомая доля (49,9% акций). Однако в сделке по продаже российского бизнеса не значилась возможность возвращения под прошлым брендом.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал убытки иностранных брендов после ухода из РФ.