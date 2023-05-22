Лавров обсудил на переговорах в Москве с главой МИД Узбекистана ситуацию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил со своим коллегой из Узбекистана Бахтиером Саидовым текущую ситуацию на Украине. Об этом говорится на официальном сайте министерства иностранных дел РФ.
Министры обсудили комплекс вопросов, которые затрагивали и укрепление двустороннего сотрудничества России и Узбекистана. Лавров и Саидов также затронули координацию стран в рамках СНГ, ШОС и ЕАЭС.
«При обсуждении вопросов региональной и международной безопасности Лавров изложил российские оценки текущей ситуации на Украине и ход проведения специальной военной операции», — говорится в заявлении.
Ранее Лавров прокомментировал продление «зерновой сделки». Он отметил, что данное решение не было продиктовано внутриполитическими событиями в Турции, пишет Национальная Служба Новостей.