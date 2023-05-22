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В Австрии продадут имущество дочернего предприятия Газпрома

Экономика
В Австрии продадут имущество дочернего предприятия Газпрома

Имущество дочернего предприятия Газпрома в Австрии, Gazprom Austria GmbH, будет продано аукционным домом Aurena. Об этом сообщило издание Oe24.

Всего было выставлено на продажу 240 объектов, включая и карту трубопроводов Европы. Кроме того, планируется реализовать аэрофотоснимок газовой станции Баумгартен, картины, винный шкаф и растения.

Компания Gazprom Austria GmbH подала на банкротство в середине апреля из-за обязательств на сумму более 30 миллионов евро. Подать заявку на лоты организации могут все желающие до 24 мая.

Ранее Финская государственная компания Gasum расторгла контракт с «Газпром экспортом» на поставку трубопроводного газа. Причиной стали разногласия по вопросу оплаты энергоресурсов, пишет Национальная Служба Новостей.
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