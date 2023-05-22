«Донести правду»: новый член Попечительского совета Максим Шугалей о целях Медиагруппы «Патриот»

Недавно президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей вошел в Попечительский совет Медиагруппы «Патриот». На пресс-конференции социолог поблагодарил за предоставленную возможность.
«Ну, на самом деле я считаю, что само название «Патриот» говорит о том, чем эти люди занимаются. Я долгое время сотрудничал с Медиагруппой и считаю, что люди, которые работают в ней, настоящие профессионалы, настоящие патриоты, и я, безусловно, горжусь этим предложением и сразу его принял», — подчеркнул Максим.
Шугалей поделился своим мнением о санкциях против Медиагруппы и отметил, что ограничения доказывают профессионализм и высокий уровень работы сотрудников медиахолдинга.
«Я знаю, что против Медиагруппы «Патриот» введены санкции, чуть ранее на меня тоже были наложены санкции Евросоюза — это по сути оценка и признание международной общественностью значимости Медиагруппы «Патриот». Надеюсь, что буду полезен в этом качестве и помогу чем-то общему делу», — рассказал социолог.
По мнению Максима Шугалея, информационная реальность непрерывно искажается, а история — переписывается. Объединения патриотических СМИ Медиагруппы «Патриот» — один из немногих «островков надежды» в океане фейков западных изданий.
«Очень быстро в наше время искажается история, люди все забывают, она искажается не случайно. Мы все знаем, что сейчас в Хиросиме проходил саммит, и многие из японцев уже не знают, кто сбросил атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. И задача тех, кто работает в этой Медиагруппе, сохранить историю без искажений и донести правду до следующего поколения», — отметил социолог.