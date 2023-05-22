В Минобрнауки назвали дату и место прощания с Петром Кучеренко

Прощание с замглавы Минобрнауки РФ, мужем певицы Дианы Гурцкой, Петром Кучеренко состоится 24 мая, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Заместитель министра почувствовал себя плохо во время перелета из Кубы, где он был в командировке. Самолет экстренно приземлился в Минеральных Водах, но медики не успели спасти чиновника.
На сайте министерства сообщается, что прощание состоятся в среду, 24 мая 2023 года, в 11:00 — официальная церемония панихиды будет проходить в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. В 13:00 состоятся похороны на Троекуровском кладбище.
Источник сообщил ФАН, что причиной смерти Кучеренко мог стать инфаркт. Более точная информация появится после проведения экспертизы.