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Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделил Египту 5 млн долларов

Весь мир
Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации ООН выделил Египту 5 млн долларов

Каир, 22 мая. Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации Организации Объединенных Наций выделил Египту 5 миллионов долларов на помощь гражданам, бегущим из Судана, пишут арабские СМИ.

С начала вооруженных столкновений в Хартуме между ВС республики и Силами быстрого реагирования в Каир прибыло большое количество людей, спасающихся от военных действий.

«По состоянию на 17 мая 2023 года на египетско-суданскую границу прибыло более 113 000 человек. Их число быстро растет на границах Кустула и Аргина, куда ежедневно прибывает до 5000 человек», — сказано в отчете УВКБ ООН.

Заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс пояснил, что выделение средств на усилия по оказанию чрезвычайной помощи в Каире является частью более масштабной поддержки, оказываемой соседним странам Судана на общую сумму 22 млн долларов.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил опасения по поводу экономического кризиса в его стране на фоне прибывающих беженцев из Хартума.
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