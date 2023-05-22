Спикер парламента Ливии Агила Салех выступил против отставки бывшего главы ПНСт Фатхи Башаги

Тобрук, 22 мая. Спикер Палаты представителей (ПП) Ливии Агила Салех не одобрил отставку премьер-министра Правительства национальной стабильности (ПНСт) Фатхи Башаги, пишут арабские СМИ.
Агила Салех призвал депутатов не спешить снимать с должности бывшего представителя ПНСт Ливии. Он также отметил, что это решение было принято поспешно и противоречит закону.
Спикер парламента добавил, что Палата представителей против того, чтобы проведением избирательного процесса занималось утратившее легитимность Правительство национального единства (ПНЕ).
«Выборы в стране должны быть реализованы новым нейтральным исполнительным органом до конца этого года. Члены ПП согласуют с Высшим государственным советом (ВГС) процедуру формирования малого правительства, которое организует голосование после принятия законов о выборах», — заключил Агила Салех.
Ранее ливийский парламентарий исключил проведение избирательного процесса в стране в присутствии главы утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дбейбы в Триполи.