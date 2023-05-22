Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Спикер парламента Ливии Агила Салех выступил против отставки бывшего главы ПНСт Фатхи Башаги

Весь мир
Спикер парламента Ливии Агила Салех выступил против отставки бывшего главы ПНСт Фатхи Башаги

Тобрук, 22 мая. Спикер Палаты представителей (ПП) Ливии Агила Салех не одобрил отставку премьер-министра Правительства национальной стабильности (ПНСт) Фатхи Башаги, пишут арабские СМИ.

Агила Салех призвал депутатов не спешить снимать с должности бывшего представителя ПНСт Ливии. Он также отметил, что это решение было принято поспешно и противоречит закону.

Спикер парламента добавил, что Палата представителей против того, чтобы проведением избирательного процесса занималось утратившее легитимность Правительство национального единства (ПНЕ).

«Выборы в стране должны быть реализованы новым нейтральным исполнительным органом до конца этого года. Члены ПП согласуют с Высшим государственным советом (ВГС) процедуру формирования малого правительства, которое организует голосование после принятия законов о выборах», — заключил Агила Салех.

Ранее ливийский парламентарий исключил проведение избирательного процесса в стране в присутствии главы утратившего легитимность Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дбейбы в Триполи.
фатхи башага Ливия палата представителей
Военкоры ФАН