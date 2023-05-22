Российский турист призвал соотечественников быть осторожнее при поездках в Турцию

Как пишет блогер и путешественник, на обстановку в стране повлияли недавние президентские выборы. В первом туре два кандидата набрали почти равное количество голосов, но действующему президенту не хватило совсем немного, чтобы одержать победу уже в первом туре. Турецкие власти ожидают недовольства населения при любом исходе второго тура голосования, и российский турист думает так же.