Российский турист призвал соотечественников быть осторожнее при поездках в Турцию

Путешественник из России, недавно побывавший в Стамбуле, призвал соотечественников хорошо подумать, прежде чем ехать на отдых в Турцию. Он назвал ситуацию в стране напряженной.
Российский турист рассказал в своем блоге, что пребывание в Турции в настоящее время далеко от комфортного из-за обострившейся политической ситуации. По его словам, в воздухе прямо-таки витает напряжение, передает сетевое издание «Новые новости».
Как пишет блогер и путешественник, на обстановку в стране повлияли недавние президентские выборы. В первом туре два кандидата набрали почти равное количество голосов, но действующему президенту не хватило совсем немного, чтобы одержать победу уже в первом туре. Турецкие власти ожидают недовольства населения при любом исходе второго тура голосования, и российский турист думает так же.