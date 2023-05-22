Летевший в Москву пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в пермском аэропорту

Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Сургут — Москва, подал сигнал тревоги. Вскоре экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за ухудшения состояния одного из пассажиров, сообщает ТАСС.
Как стало известно, нештатная ситуация произошла на борту Boeing. При этом пилоты сообщили о неполадках примерно через час после взлета, говорится в заявлении авиационных служб.
По имеющимся данным, сразу после обращения к диспетчерам самолет повернул в сторону Перми и начал снижение с высоты 10 тысяч метров.
Ранее на юге Волгограда произошел взрыв. Позже появилась информация о возгорании в одной из квартир в жилом комплексе «Колизей».