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Летевший в Москву пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в пермском аэропорту

Происшествия
Летевший в Москву пассажирский Boeing совершил экстренную посадку в пермском аэропорту

Пассажирский самолет, следовавший по маршруту Сургут — Москва, подал сигнал тревоги. Вскоре экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за ухудшения состояния одного из пассажиров, сообщает ТАСС.

Как стало известно, нештатная ситуация произошла на борту Boeing. При этом пилоты сообщили о неполадках примерно через час после взлета, говорится в заявлении авиационных служб.

По имеющимся данным, сразу после обращения к диспетчерам самолет повернул в сторону Перми и начал снижение с высоты 10 тысяч метров.

Ранее на юге Волгограда произошел взрыв. Позже появилась информация о возгорании в одной из квартир в жилом комплексе «Колизей».
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