Ксения Бородина пригрозила подать в суд на девушку, рассказавшую о ее методе похудения

Как пишет «TopDayNews», на утверждение девушки Бородина ответила в резкой форме. Звезда заявила, что эти слова являются заведомо неправдивыми. А затем актриса напомнила, что распространение фейковой информации в России карается законом и потребовала, чтобы пользовательница убрала о ней ложные данные.