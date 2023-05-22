Ксения Бородина пригрозила подать в суд на девушку, рассказавшую о ее методе похудения

Одна пользовательница Сети сообщила, что Ксения Бородина быстро похудела, потому что использовала лекарство для диабетиков. Телеведущая обиделась на такое предположение и осадила поклонницу.
Как пишет «TopDayNews», на утверждение девушки Бородина ответила в резкой форме. Звезда заявила, что эти слова являются заведомо неправдивыми. А затем актриса напомнила, что распространение фейковой информации в России карается законом и потребовала, чтобы пользовательница убрала о ней ложные данные.
Ведущая телепередач подчеркнула, что сама считает использование в целях похудения этого лекарственного препарата недопустимым. И никому не советует рисковать своим здоровьем ради потери нескольких лишних килограммов.