WhatsApp добавил возможность редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут

Функция ближайшее время она станет доступна для всех пользователей, говорится в официальном блоге сервиса.Известно, что успеть внести правки можно только в первые 15 минут после отправки сообщения. Собеседникам будет видна пометка «Изменено», но история правок не будет доступна.