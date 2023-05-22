WhatsApp добавил возможность редактировать отправленные сообщения в течение 15 минут

В американском мессенджере WhatsApp — принадлежит Meta✱ (организация призвана экстремистской и запрещена на территории РФ) — появилась функция редактирования отправленных сообщений.
Функция ближайшее время она станет доступна для всех пользователей, говорится в официальном блоге сервиса.Известно, что успеть внести правки можно только в первые 15 минут после отправки сообщения. Собеседникам будет видна пометка «Изменено», но история правок не будет доступна.
Ранее в сервисе появилась возможность устанавливать пароли на личные переписки. Закрытый чат можно переместить в папку, а для ее открытия потребуется специальный код-пароль. Содержание переписок из таких чатов не будет высвечиваться в уведомлениях.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму